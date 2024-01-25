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В РФ готовятся запустить круглогодичную грузовую навигацию на Севморпути

Новак: грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной в 2024 году

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Лулишов Соломон/РИА «Новости»

Движение грузовых судов по Северному морскому пути станет круглогодичным с 2024 года. Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика» написал российский вице-премьер Александр Новак.

По его словам, в прошлом году грузопоток по указанному маршруту составил 36 млн тонн товаров. Заместитель главы правительства РФ подчеркнул, что данный показатель достиг рекордных значений.

«Работаем над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов. <...> Уже с этого года грузовая навигация на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной», — отметил Новак.

18 января специальный представитель корпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что в следующие несколько лет объемы поставок товаров по Северному морскому пути будут оставаться рекордно высокими. Как он сказал, Москва ожидает каждый год видеть исторический максимум по поставкам на всем маршруте.

В конце декабря 2023 года издание infoBRICS сообщило о заинтересованности ряда азиатских государств в использовании Северного морского пути. В частности, речь шла о КНР.

Ранее в РФ предложили разрешить зарубежным судам использовать Северный морской путь из-за атак хуситов в Красном море.

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