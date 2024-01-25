QatarEnergy признала задержку поставок СПГ через Красное море

Катарская государственная нефтегазовая компания QatarEnergy подтвердила задержку поставок некоторых партий сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство «Прайм», со ссылкой на заявление компании.

Причиной стала небезопасная ситуация в районе Красного моря. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в РИА Новости.

Ранее агентство Reuters сообщало, что QatarEnergy приостанавливает транспортировку СПГ через Красное море для оценки рисков безопасности.

В компании отметили, что из-за событий в регионе часть поставок идет по альтернативным маршрутам. Это может повлиять на график поставок. Однако QatarEnergy заверила, что непрерывные поставки СПГ клиентам компании остаются стабильными. Поставки находятся под контролем совместно с покупателями.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо заявил о договоренности по транзиту российского газа через Украину.

Ранее Катар представил Израилю и ХАМАС новое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.