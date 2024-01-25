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QatarEnergy признала задержку поставок СПГ через Красное море

QatarEnergy подтвердила задержку ряда поставок СПГ из-за ситуации в Красном море

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marinetraffic.com

Катарская государственная нефтегазовая компания QatarEnergy подтвердила задержку поставок некоторых партий сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство «Прайм», со ссылкой на заявление компании.

Причиной стала небезопасная ситуация в районе Красного моря. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в РИА Новости.

Ранее агентство Reuters сообщало, что QatarEnergy приостанавливает транспортировку СПГ через Красное море для оценки рисков безопасности.

В компании отметили, что из-за событий в регионе часть поставок идет по альтернативным маршрутам. Это может повлиять на график поставок. Однако QatarEnergy заверила, что непрерывные поставки СПГ клиентам компании остаются стабильными. Поставки находятся под контролем совместно с покупателями.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо заявил о договоренности по транзиту российского газа через Украину.

Ранее Катар представил Израилю и ХАМАС новое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

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