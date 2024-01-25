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Эксперты не ждут быстрого снижения инфляции в 2024 году

«Известия»: инфляция в России сохранится на высоком уровне весь 2024 год

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Текущая инфляция в России носит устойчивый характер, поэтому рассчитывать на ее стремительное снижение в 2024 году не стоит рассчитывать всерьез. Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на прогнозы рейтингового агентства «Эксперт РА»

Как отмечают эксперты рейтингового агентства, фундаментальные причины роста цен схожи с мировыми трендами. Однако добавились и локальные факторы вроде активных бюджетных расходов. Реагируя на скачок инфляции, Банк России резко поднял ключевую ставку до 16%. Но пока этот шаг не привел к замедлению роста цен. По мнению экспертов, инфляция в РФ сохранит высокий уровень на протяжении всего 2024 года.

Главная проблема в том, что инфляция носит тотальный характер и затрагивает практически все товары и услуги. Цены растут синхронно по всему спектру товаров и услуг. Это делает процесс самоподдерживающимся. Как подчеркивают в «Эксперт РА», к концу 2023 года доля дорожающих позиций достигла 79%.

К тому же рост цен демонстрирует географическую синхронность — инфляция примерно одинакова во всех регионах РФ. Лишь в Уральском и Северо-Западном округах она немного ниже общероссийской.

Скептически о возможностях быстро сбить инфляцию высказались и сторонние эксперты. Так, Антон Прокудин из «Ингосстрах-Инвестиций» не видит существенного спада импорта из-за высокой ставки ЦБ.

Накануне в ЦБ заявили, что инфляционные ожидания россиян снизились.

Ранее в Банке России не исключили нового повышения ставки.

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