Стало известно, что дарят бизнес-партнерам в России

Большинство российских компаний предпочитают дарить бизнес-партнерам персонализированные подарки с символикой фирмы, такие как эксклюзивные часы, а также дорогой алкоголь. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра SOKOLOV и hh.ru. Копия опроса есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, 67% опрошенных компаний имеют традицию дарить презенты партнерам и сотрудникам. Причем практически каждая десятая компания (12%) готовит презенты только коллегам по бизнесу.

При этом 52% респондентов выбирают персонализированные подарки с логотипом, 29% — дорогой алкоголь. В топ-5 самых популярных презентов также вошли корпоративный мерч (28%), билеты на мероприятия (27%) и бытовая техника (14%). Средний бюджет на одного партнера составляет до 15 тысяч рублей.

При этом 30% опрошенных отметили, что сами обычно не получают подарков от компаний-партнеров. Больше всего они хотели бы получить сертификаты, путевки и билеты на мероприятия.

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