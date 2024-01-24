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В одном из комитетов США приняли решение передать активы РФ Украине

Bloomberg: в сенате США поддержали законопроект о передаче активов РФ Украине

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J. Scott Applewhite/AP

Комитет по международным отношениям сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что в поддержку инициативы высказались 20 членов комитета, против проголосовал только один сенатор — Рэнд Пол.

Агентство подчеркивает, что теперь законопроект будет направлен на рассмотрение полным составом сената США.

До этого стало известно, что замороженные активы и валютный резерв России вряд ли будут арестованы странами Европейского союза из-за того, что внутри объединения нет единства в отношении этого вопроса. 

Европейские чиновники, как сообщает источник, озабочены не столько политическим вопросом ареста и передачи российских активов третьим странам, в том числе Украине, а больше юридическими вопросами.

До этого на Западе оценили риски передачи Украине замороженных российских активов.

В лучшем случае Украина сможет получить ныне замороженные российские активы только через многие годы — а, возможно, и десятилетия, отметили в Bloomberg.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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