Специалисты предложили изменить условия льготной семейной ипотеки

В российских банках считают, что льготную семейную ипотеку под 6% годовых необходимо продлить, однако ее условия нуждаются в корректировке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный опрос кредитных организаций.

По мнению зампредправления «Абсолют Банка» Антона Павлова, программу можно сохранить в текущем виде. Но он предлагает распространить ее действие на вторичное жилье в регионах с нехваткой новостроек.

В Уральском банке реконструкции и развития считают, что требуется «точная настройка» мер поддержки в зависимости от конъюнктуры рынка. К примеру, можно ввести дифференциацию лимитов кредита по регионам, учитывая разницу в стоимости недвижимости.

В настоящее время по программе льготной семейной ипотеки максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей в других регионах. Президент Владимир Путин высказался за продление программы, а Минфин заявил о необходимости ее трансформации.

Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что в России продлят льготную программу семейной ипотеки.