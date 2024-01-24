Экономист предрек рост цен в российских магазинах из-за кризиса в Красном море

Импортные продукты могут подорожать в России в перспективе четырех-пяти месяцев из-за кризиса в Красном море. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько. Речь в частности идет о чае, кофе, текстиле, обуви.

Экономист допустил, что, если ситуация в течение двух месяцев не изменится, стоимость доставки импортных товаров возрастет от 50% до 100% и повышение розничных цен в России может превысить 10-процентный барьер. По словам Шедько, сейчас в России запасов чая и кофе пока достаточно.

Что происходит в Красном море и какие продукты завозят в Россию по этому маршруту — в материале «Газеты.Ru».

Bloomberg 24 января сообщило, что кризис в Красном море может продлиться несколько месяцев. Из-за атак хуситов на морские суда вчетверо выросла стоимость перевозки грузов, увеличилась цена страхования, а за счет альтернативных маршрутов — в том числе в обход Африки — на две недели повысился срок доставки грузов.

Ранее в АКОРТ исключили дефицит продовольствия в России из-за ситуации в Красном море.