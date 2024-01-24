ФТС передала Минобороны России конфискованные товары на 540 млн рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в 2023 году передала Минобороны России конфискованные товары на общую сумму 540,3 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ФТС.

Как заявили в службе, речь идет об автомобильной технике, строительных материалах, амуниции, одежде, обуви и других товарах легкой промышленности, технических и дезинфицирующих средствах, табачных изделиях.

По информации ФТС, Дальневосточное таможенное управление стало лидером по объему переданных товаров. Это управление направило Минобороны 1 тыс. товарных партий на сумму 94,7 млн рублей.

Кроме того, таможенники безвозмездно передали в органы социальной защиты населения, образовательные и медицинские учреждения, а также Народному фронту обращенные в федеральную собственность товары на сумму 97,6 млн рублей. В их числе были санитарно-гигиенические изделия, продукты питания, горюче-смазочные материалы, товары народного потребления, игрушки и др.

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