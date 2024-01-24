Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФТС передала Минобороны России конфискованные товары на 540 млн рублей

ФТС передала Минобороны РФ в 2023 году конфискованные товары на 540 млн рублей

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в 2023 году передала Минобороны России конфискованные товары на общую сумму 540,3 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ФТС.

Как заявили в службе, речь идет об автомобильной технике, строительных материалах, амуниции, одежде, обуви и других товарах легкой промышленности, технических и дезинфицирующих средствах, табачных изделиях.

По информации ФТС, Дальневосточное таможенное управление стало лидером по объему переданных товаров. Это управление направило Минобороны 1 тыс. товарных партий на сумму 94,7 млн рублей.

Кроме того, таможенники безвозмездно передали в органы социальной защиты населения, образовательные и медицинские учреждения, а также Народному фронту обращенные в федеральную собственность товары на сумму 97,6 млн рублей. В их числе были санитарно-гигиенические изделия, продукты питания, горюче-смазочные материалы, товары народного потребления, игрушки и др.

До этого президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать «Комитет семей воинов Отечества».

Ранее в Госдуме объяснили смысл законопроекта о конфискации имущества за фейки об армии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами