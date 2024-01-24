В ЦБ заявили, что инфляционные ожидания россиян снизились

Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7% вместо 14,2% в декабре. Об этом на своем сайте сообщает Центробанк РФ.

По данным регулятора, наблюдаемая инфляция среди имеющих сбережения в январе составила 14%, снизившись за месяц на 0,5%. Среди тех, кто не имеет сбережений, наблюдаемая инфляция составила 18,2%, в декабре этот показатель составлял 19%.

До этого финансист Андрей Пономарев советовал не отказываться от кредитов в 2024 году. По словам эксперта, в начале года ставки по потребительским кредитам в крупнейших банках превысили 24%. Это связано с решениями ЦБ по борьбе с инфляцией.

При этом многие банки при выдаче кредитов ориентируются на «правило сорока процентов» — доля выплат по кредиту от месячного дохода не должна превышать 40%.

Член совета директоров Банка России Рустэм Марданов говорил, что регулятор отказался от целей по курсу рубля в период инфляционного таргетирования.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.