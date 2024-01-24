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В 2023 году Россия собрала второй рекордный урожай зерновых в истории

Минсельхоз: в 2023 году в России собрали 143 млн тонн зерна

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В 2023 году в России был собран второй по объему урожай зерновых в истории. Об этом сообщается в Telegram-канале Минсельхоза РФ.

«О результатах 2023 года. Получен второй в истории страны урожай зерна. По предварительным данным, это порядка 143 млн тонн, а с новыми регионами — примерно 147 млн тонн», — заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.

В Минсельхозе сообщили, что озимые под урожай 2024 года высеяны на площади 20 млн гектаров – на миллион гектаров больше, чем годом ранее. Перед уходом в зиму 96% посевов находилось в хорошем и удовлетворительном состоянии, что соответствует прошлогодним показаниям. В течение января аграрии закупили около 200 тысяч тонн удобрений, отставаний от графика не наблюдается.

23 января в Минсельхозе сообщили, что за 2023 год в России произвели 33,5 млн тонн молока.

20 января Минсельхоз рассказал о подготовке семян овощей.

Ранее Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на сыр в России в 2024 году.

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