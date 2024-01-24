Китай за год увеличил импорт живых крабов из России на треть

Объем импорта живых крабов из России в Китай по результатам 2023 года вырос на 31%, до 23,6 тыс. тонн. Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на данные Шанхайского рыбного порта.

Порт Шанхая стал основным пунктом ввоза живых камчатских крабов — около 2,3 тыс. тонн за 12 месяцев.

«Камчатский краб, транспортируемый морем, доставляется до Шанхая в течение трех дней после добычи и имеет высокую выживаемость», — отметил Савельев.

Общий объем поставок живых морепродуктов в Шанхайский рыбный порт по итогам года увеличился в 5,3 раза.

До этого стало известно, что в 2023-м Китай удвоил закупки алюминия и растительных масел у России. Импорт древесины и предметов из нее, а также темных металлов, напротив, сократился.

В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что Россия и Китай полностью избавились от доллара и евро в торговых расчетах.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда.