Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай за год увеличил импорт живых крабов из России на треть

Китай в 2023 году нарастил поставки живых крабов из России на 31%

close
100%
ФТС России

Объем импорта живых крабов из России в Китай по результатам 2023 года вырос на 31%, до 23,6 тыс. тонн. Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на данные Шанхайского рыбного порта.

Порт Шанхая стал основным пунктом ввоза живых камчатских крабов — около 2,3 тыс. тонн за 12 месяцев.

«Камчатский краб, транспортируемый морем, доставляется до Шанхая в течение трех дней после добычи и имеет высокую выживаемость», — отметил Савельев.

Общий объем поставок живых морепродуктов в Шанхайский рыбный порт по итогам года увеличился в 5,3 раза.

До этого стало известно, что в 2023-м Китай удвоил закупки алюминия и растительных масел у России. Импорт древесины и предметов из нее, а также темных металлов, напротив, сократился.

В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что Россия и Китай полностью избавились от доллара и евро в торговых расчетах.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами