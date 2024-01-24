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Россия стала первой в мире по добыче лосося

Минсельхоз: Россия по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося

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РИА Новости

Российская Федерация по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минсельхоз РФ.

По данным министерства, объем вылова этой рыбы превысил 600 тысяч т.

В ведомстве также заявили, что рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн т.

Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев говорил, что жители России ежегодно потребляют вдвое меньше рыбы, чем это рекомендовано Минздравом для здоровья. Такая ситуация сложилась из-за слишком высокой стоимости, считает он.

До этого омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что в России пока нет производства лосося и морской форели. Чтобы заменить импортную рыбу на отечественную, необходимо производить мальков этих рыб. Для этого потребуется «хитрым способом» выкупить западные технологии или создать свою селекцию, указал Миронов.

Ранее производитель рассказал, чем российская рыба лучше чилийского лосося.

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