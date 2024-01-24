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Бензин подорожал на российской бирже

Бензин марки АИ-92 подорожал на бирже на 2%

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Евгений Переверзев/РИА «Новости»

Биржевые цены на бензин в среду, 24 января, продолжили расти, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбмТСБ).

Бензин марки Аи-92 по итогам торговой сессии подорожал на 2,08%, до 46 705 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 также выросла, цена закрытия составила 49 270 рублей за тонну (+1,02%).

Летний дизель стал дороже на 1,43%, достигнув отметки в 52 962 рубля за тонну. Между тем цена межсезонного дизеля упала на 0,18%, опустившись до 54 454 рубля за тонну, зимнего дизеля — на целых 1,53%, до 59 713 рублей за тонну.

Стоимость мазута увеличилась на 0,43% и закрылась на уровне 20 229 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросла на 0,68%, до 18 196 рублей за тонну.

В то же время топливо для реактивных двигателей подешевело на 2,67%, до 76 862 рубля за тонну.

Накануне россиянам рассказали, почему не стоит переплачивать за «улучшенные» сорта бензина.

Ранее аналитики поделились прогнозом по ценам на бензин в феврале.

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