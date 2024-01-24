Эксперт ожидает укрепления доллара

Курс доллара в ближайший месяц будет постепенно укрепляться. Такое мнение в беседе с «Газетой. Ru» высказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

По словам эксперта, сейчас курс держится на уровне 88 рублей за доллар. Это связано с вынужденной продажей валютной выручки экспортерами, продажей валюты из ФНБ и опасениями рынка относительно санкций в отношении Национального клирингового центра и вторичных санкций на иностранные банки, которые ведут взаиморасчёты с российскими контрагентами.

«Мы считаем, что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям», — отметил Рясков.

По его мнению, если курс долго будет ниже этой отметки, программа обязательной продажи валютной выручки экспортерами может быть скорректирована.

До этого стало известно, что власти России могут уменьшить обязательный порог репатриации выручки для экспортеров с 90% до 50-70%, продлив срок продажи валюты до конца 2024 года.

Эксперты полагают, что такие изменения могут повлиять на укрепление рубля, и прогнозируют его закрепление в первом квартале 2024 года.

Ранее Банк России отклонил идею управления курсом рубля в период инфляционного таргетирования.