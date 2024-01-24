Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле нашли, кем заменить палестинских рабочих

WP: израильский бизнес пытается привлечь в страну индийских рабочих

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Израильские бизнесмены пытаются привлечь в страну рабочих из Индии. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации издания, с начала эскалации конфликта в секторе Газа израильский бизнес не имеет возможности привлекать палестинских рабочих и пытается заменить их индийцами.

Отмечается, что речь идет о привлечении десятков тысяч человек. По словам заместителя гендиректора ассоциации строителей Израиля Шайя Паузнера, Индия может стать одним из крупнейших источников рабочей. Переговоры об этом уже идут.

До этого израильская газета Times of Israel писала, что неназванный высокопоставленный израильский чиновник опроверг сообщения о прорыве в переговорах с палестинским движением ХАМАС по заложникам. По его словам, ХАМАС постоянно ужесточает свою позицию, а в переговорах есть большие пробелы и никакого прогресса.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами