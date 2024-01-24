В Израиле нашли, кем заменить палестинских рабочих

Израильские бизнесмены пытаются привлечь в страну рабочих из Индии. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации издания, с начала эскалации конфликта в секторе Газа израильский бизнес не имеет возможности привлекать палестинских рабочих и пытается заменить их индийцами.

Отмечается, что речь идет о привлечении десятков тысяч человек. По словам заместителя гендиректора ассоциации строителей Израиля Шайя Паузнера, Индия может стать одним из крупнейших источников рабочей. Переговоры об этом уже идут.

До этого израильская газета Times of Israel писала, что неназванный высокопоставленный израильский чиновник опроверг сообщения о прорыве в переговорах с палестинским движением ХАМАС по заложникам. По его словам, ХАМАС постоянно ужесточает свою позицию, а в переговорах есть большие пробелы и никакого прогресса.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.