Корпорация МСП запустила пилотный проект для поддержки отечественных модных брендов

В Корпорации МСП в пилотном режиме запустили специальный проект для поддержки отечественных брендов — производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики. Проект «МСП шьет» поможет участникам в сбыте продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Об этом сообщили в Корпорации МСП.

Также новый проект позволит российским предпринимателям получать сопровождение по программам господдержки, включая льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к участию в специальных акселерационных программах.

Заявки на участие в проекте можно подать через Цифровую платформу МСП.РФ.

Среди участников раз в три месяца будет проходить отбор брендов для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях.

Первым партнером проекта стал московский универмаг «Телеграф» в торговом центре «Ривьера». Свою продукцию в нем уже представили пять представителей малого и среднего бизнеса, которые производят пуховики, женскую

одежду и натуральную косметику.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич убежден: чтобы производимые малым и средним бизнесом товары были востребованы, а российские бренды замещали иностранные, производителям нужно помочь им с продвижением.

«Первое направление — это помощь на рынках сбыта, где очень важны упаковка и маркетинг. Здесь для участников проекта будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Второй важный момент — доступное финансирование для развития своего дела. Мы будем помогать всем участникам проекта с льготным кредитным финансированием», — отметил Исаевич.

Руководитель проекта «Телеграф», генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов заявил, что универмаг создавался для того, чтобы стать мостом между людьми, которые производят модную одежду, обувь, аксессуары и людьми, которые ее покупают.

«Очень надеюсь на то, что наш совместный опыт поможет молодым брендам окрепнуть и представить свой продукт широкой аудитории. Будем внимательно за этим наблюдать и помогать», — сказал он.

По словам управляющего директора компании Ozon Сергея Белякова, развитие рынка электронной коммерции невозможно без роста количества продавцов и качественного ассортимента для миллионов россиян.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства — один из наших ключевых приоритетов. Мы рады присоединиться к проекту, поддерживающему российских производителей одежды, обуви и аксессуаров», — заявил он.