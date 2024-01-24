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В России оценили возможность смягчения правил продаж валютной выручки

«БКС» предрек смягчение параметров продаж валютной выручки в России до 50-70%

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Depositphotos

Российские власти могут смягчить параметры продажи валютной выручки экспортерами с 90% до 50-70%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, комментируя предложение правительства РФ продлить продажу валютной выручки до конца 2024 года.

Бахтин пояснил, что порог обязательной репатриации и продажи выручки может меняться в зависимости от ценовой картины на товарных рынках, динамики курса валют, макроэкономических параметров.

Инвестстратег спрогнозировал укрепление курса рубля в случае, если мера будет продлена. По оценке эксперта, в первом квартале 2024 года курс доллара закрепится на уровне 87 рублей с возможными эпизодами движения к 83,5-85 рублям. Для евро это, соответственно, уровни 93-95 рублей. Инвестстратег уточнил, что, помимо продления меры по выручке, укреплению российской валюты будет способствовать высокая ключевая ставка ЦБ РФ (сейчас — 16%).

Минфин РФ поддержал продление меры, ЦБ не нашел для этого оснований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С 16 октября прошлого года отечественные экспортеры должны зачислять на счета в российских банках от 80% полученной зарубежной валюты и продавать на внутреннем рынке от 90% зачисленной выручки. Такие правила работают для 43 групп компаний, они действуют до 30 апреля 2024 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о возможной корректировке механизмов валютного контроля.

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