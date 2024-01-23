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В ЕС нет согласия насчет конфискации российских активов

Reuters: замороженные активы РФ вряд ли будут арестованы странами ЕС

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Yves Herman/Reuters

Замороженные активы и валютный резерв России вряд ли будут арестованы странами Европейского союза из-за того, что внутри объединения нет единства в отношении этого вопроса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Европейские чиновники, как сообщает информатор, озабочены не столько политическим вопросом ареста и передачи российских активов третьим странам, в том числе Украине, а больше юридическими вопросами.

«Представьте, если мы примем политическое решение передать миллиарды Украине. А через шесть месяцев последует юридическое решение, в котором говорится, что нам нельзя им их передавать. Кто тогда будет платить», — отметил глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель.

До этого на Западе оценили риски передачи Украине замороженных российских активов.

В лучшем случае Украина сможет получить ныне замороженные российские активы только через многие годы — а, возможно, и десятилетия, отметили в Bloomberg.

Ранее передачу Украине российских активов назвали «элегантным правосудием».

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