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В ЕС идет подготовка очередного пакета санкций против РФ

Reuters: Польша и страны Балтии требуют ввести запрет на алюминий и СПГ из РФ

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Евросоюз готовит очередной, 13-й пакет санкций против России, в который могут войти ограничения на поставку алюминия и СПГ из РФ. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пакет может быть принят во второй половине февраля. Однако дипломаты ЕС отмечают, что им остается все меньше вариантов, которые получат поддержку всех стран-членов.

Кроме того, Польша и страны Балтии предлагают более жесткие меры против обхода санкций, а также дополнительные ограничения в авиаотрасли. Например, расширение списка товаров двойного назначения, которые могут использоваться для производства беспилотников.

Однако другие члены ЕС считают, что «все крупные статьи уже под санкциями». По их мнению, остается лишь расширять санкционные списки компаний и физлиц, а также ужесточать контроль за обходом.

В предыдущем, 12-м пакете ЕС с большим трудом провел запреты на алмазы и сжиженный газ. Теперь сторонники санкций пытаются добиться новых ограничений, но перспективы пока туманны, отмечает издание.

До этого в Германии заблокированы все подсанкционные активы РФ.

Ранее Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз.

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