Эксперты рассказали, как изменился сезонный спрос на частные дома

Рынок загородной недвижимости традиционно считался сезонным: основная активность приходилась на летние месяцы. Однако в последние годы эта закономерность стирается — люди покупают дома и дачи круглый год. Об этом говорится в исследовании компании «Жилфонд», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным Жилфонда, если в 2020 году в мае-августе доля сделок с ИЖС составляла 8,5%, то в ноябре-феврале — около 4%. К 2023 году разрыв сократился до 11% и 8% соответственно. А в январе 2024 года этот показатель достиг 14% — фактически среднего летнего показателя.

«Выраженная сезонность стала стираться с 2020 года, когда интерес к загородной недвижимости резко вырос в пандемию. С 2020 по 2021 год количество таких сделок у нас стало больше на 40%, с 2021 по 2022-й — выросло еще на 26%, с 2022 по 2023-й — на 7%. За это время начал формироваться устойчивый тренд на загородный дом в качестве второго жилья, при этом многие просто решают перебраться жить за город на постоянной основе», — пояснил директор компании Александр Чернокульский.

Кроме того, спрос стимулируют льготные ипотечные программы. Чтобы уложиться в сроки и сохранить низкую ставку, люди стараются получить кредит заранее, до начала сезона.

Однако в регионах большинство сделок с ИЖС совершается без ипотеки. Так, в декабре и январе доля ипотечных сделок составила 33-36%. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что спрос зависит только от льготных программ.

В начале декабря стало известно, что россияне начали массово переезжать из городов в сельскую местность.

Ранее выдача ипотеки на ИЖС выросла в 4 раза за год.