Маск раскритиковал «многообразную» политику найма

Политика найма, основанная на многообразии и равенстве, в реальности ведет к дискриминации по расовому и половому признакам. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, которого цитировала газета Politico.

В понедельник, 22 января, бизнесмен посетил бывший концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше. После визита основатель компании SpaceX негативно высказался о «многообразной» политике найма.

«[Слова] «разнообразие», «равенство», «инклюзивность» звучат красиво, но на деле означают дискриминацию по признаку расы, пола, ориентации, что противоречит принципу оценки по заслугам», — уверен Маск.

Он добавил, что в процессе найма людям стоит избегать определенных терминов. В первую очередь речь идет о словах, которые «могли бы звучать» в произведениях британского писателя Джорджа Оруэлла. По мнению предпринимателя, работодатель должен обращать внимание только на навыки и профессиональные качества сотрудников.

14 января Дорогомиловский суд Москвы признал пропагандой экстремизма объявления о приеме на работу «только для славян». С соответствующим запросом в инстанцию обратились представители прокуратуры, которые обнаружили в социальных сетях подобные объявления о поиске сотрудников в магазины одежды и на строящиеся объекты.

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