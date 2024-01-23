Пожар в Усть-Луге вызвал рост цен на нефть в Азии

Цены на нефть на азиатском рынке достигли максимума за последние три месяца на фоне опасений в связи с пожаром на предприятии «Новатэка» в Усть-Луге. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению агентства, азиатские покупатели обеспокоены ситуацией с поставками из Европы. Уже существуют нарушения из-за конфликта на Ближнем Востоке — многие суда избегают маршрута через Красное море.

Кроме того, ряд нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке, откуда также идут поставки в Азию, сейчас проводят техобслуживание.

Пожар на производственных объектах «Новатэка» в Усть-Луге произошел в ночь на 21 января. Концерн остановил работу комплекса для оценки ущерба.

До этого была названа причина пожара на терминале в Усть-Луге. По официальным данным властей пожар на объекте произошел после внешнего воздействия.

Ранее в Кремле назвали террористической атакой инцидент на терминале «Новатэка».