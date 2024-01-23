Поставки российской нефти через Балтийское море упали до двухмесячного минимума

Морские поставки российской сырой нефти через Балтийское море упали до самого низкого уровня почти за два месяца, пишет Bloomberg.

Согласно данным отслеживания танкеров, за четыре недели с 24 декабря по 21 января Россия экспортировала порядка 3,36 млн баррелей в сутки (б/с). Это на 50 тыс. б/с меньше предусмотренного показателя.

Объемы поставок сырья сократились из-за продолжающейся плохой погоды в Балтийском море​, отмечает издание.

Также на показатели повлиял пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге в Ленинградской области, который произошел в ночь на 21 января. В результате, погрузка была прервана, а отправка одной партии груза перенесена на следующую неделю.

Накануне сообщалось, что Россия впервые с 2018 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Ранее лидером была Саудовская Аравия.

Ранее Данию раскритиковали из-за планов блокировать танкеры с нефтью из РФ.