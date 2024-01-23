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Поставки российской нефти через Балтийское море упали до двухмесячного минимума

Bloomberg: экспорт нефти из РФ в Балтийском море упал до двухмесячного минимума

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Tatiana Meel/Reuters

Морские поставки российской сырой нефти через Балтийское море упали до самого низкого уровня почти за два месяца, пишет Bloomberg.

Согласно данным отслеживания танкеров, за четыре недели с 24 декабря по 21 января Россия экспортировала порядка 3,36 млн баррелей в сутки (б/с). Это на 50 тыс. б/с меньше предусмотренного показателя.

Объемы поставок сырья сократились из-за продолжающейся плохой погоды в Балтийском море​, отмечает издание.

Также на показатели повлиял пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге в Ленинградской области, который произошел в ночь на 21 января. В результате, погрузка была прервана, а отправка одной партии груза перенесена на следующую неделю.

Накануне сообщалось, что Россия впервые с 2018 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Ранее лидером была Саудовская Аравия.

Ранее Данию раскритиковали из-за планов блокировать танкеры с нефтью из РФ.

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