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Китай открыл крупнейшее сверхглубокое месторождение сланцевого газа

В КНР открыто сверхглубокое месторождение сланцевого газа на 133 млрд кубометров

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Евгений Биятов/РИА Новости

Китайская нефтегазовая компания Sinopec обнаружила новое сверхглубокое месторождение сланцевого газа Hexingchang в провинции Сычуань. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным компании, его разведанные запасы составляют 133 млрд кубометров. Это первое обнаруженное в КНР сверхглубокое сланцевое месторождение такого масштаба. Ранее Sinopec уже находила в Сычуани несколько крупных месторождений природного газа. Новая находка пополнит ресурсную базу Китая.

В конце ноября вице-премьер Александр Новак сообщил, что 2050 году доля добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в России может возрасти с 30% до 70%. Новак подчеркнул необходимость создания условий для сохранения объемов добычи нефти, а также уточнил о реализации проекта по разработке месторождений ТРИЗ с применением стимулирующих мер и новых технологий.

До этого в МИД РФ заявили о попытке США переделать под себя рынок углеводородов.

Ранее «Газпром» заявил о недобросовестных действиях западных компаний на рынке газа.

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