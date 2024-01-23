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Китай пытается остановить обвал фондового рынка

Bloomberg: Китай мобилизует $300 млрд для стабилизации фондового рынка

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Depositphotos

Власти Китая рассматривают создание специального фонда для стабилизации обвалившегося фондового рынка. По данным агентства Bloomberg, его размер может составить около 2 трлн юаней или $278 млрд.

Средства планируется изъять в основном с офшорных счетов госкомпаний КНР. Затем их направят на покупку акций через Гонконгскую биржу. Кроме того, уже выделено 300 млрд юаней ($42 млрд) из внутренних фондов для вложений в акции.

Эти меры призваны остановить обвал фондового рынка Китая, индексы которого упали до минимума за 5 лет. С начала 2021 года общая капитализация китайских компаний сократилась на $6 трлн.

Помимо создания фонда, Пекин пытается успокоить внутренних инвесторов. Однако агентство не уточняет, какие для этого применяются меры.

Ранее рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по суверенным облигациям КНР до негативного. Аналитики считают, что Китай вступил в период экономической стагнации на фоне кризиса в строительной отрасли и сокращения иностранных инвестиций.

На прошлой неделе стало известно, что приток прямых иностранных инвестиций в Китай за год сократился на 8%.

Ранее российские инвестиции в облигации США упали до минимума.

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