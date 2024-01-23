Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз может ввести санкции против российского алюминия

Politico: новые санкции ЕС против России могут затронуть алюминиевую продукцию

close
100%
Matt Dunham/AP

Новый пакет санкций Евросоюза против России может включить в себя ограничения в отношении алюминиевой продукции. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

«Российская алюминиевая продукция входит в число товаров, находящихся в центре внимания следующего пакета санкций ЕС против РФ», — рассказали журналистам источники.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов, Евросоюз уже ввел почти все возможные санкции и находится в состоянии, когда «идеи иссякают, и нужно быть очень креативными». При этом источник отметил, что ограничения в отношении атомной промышленности или экспорта сжиженного природного газа невозможны из-за позиции ряда стран, зависящих от российских энергоресурсов.

До этого директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин заявил, что антироссийские санкции приведут к стагнации экономик западных стран. Сильнее всего запретительные меры ударят по Германии, Франции, Италии, а также по другим странам ЕС.

Ранее в МИД Венгрии назвали работу над новым пакетом санкций ЕС видимостью деятельности.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами