Евросоюз может ввести санкции против российского алюминия

Новый пакет санкций Евросоюза против России может включить в себя ограничения в отношении алюминиевой продукции. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

«Российская алюминиевая продукция входит в число товаров, находящихся в центре внимания следующего пакета санкций ЕС против РФ», — рассказали журналистам источники.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов, Евросоюз уже ввел почти все возможные санкции и находится в состоянии, когда «идеи иссякают, и нужно быть очень креативными». При этом источник отметил, что ограничения в отношении атомной промышленности или экспорта сжиженного природного газа невозможны из-за позиции ряда стран, зависящих от российских энергоресурсов.

До этого директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин заявил, что антироссийские санкции приведут к стагнации экономик западных стран. Сильнее всего запретительные меры ударят по Германии, Франции, Италии, а также по другим странам ЕС.

Ранее в МИД Венгрии назвали работу над новым пакетом санкций ЕС видимостью деятельности.