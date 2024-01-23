Калининградское МКАО стало владельцем 99,999% ООО «Яндекс»

Зарегистрированное в САР (специальном административном районе) Калининградской области в конце 2023 года МКАО «Яндекс» 22 января стало владельцем 99,999% ООО «Яндекс». Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что ООО «Яндекс» является основной операционной компанией «Яндекса» в РФ.

МКАО «Яндекс» также получила 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ». Учредителем МКАО является зарегистрированная в Нидерландах материнская компания «Яндекса» Yandex N.V.

В пресс-службе «Яндекса» объяснили эти шаги подготовкой к обособлению российского отделения «Яндекса» и оптимизацией технических процессов.

До этого миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов, которые рассматривают возможность инвестирования в российский бизнес «Яндекса», потребовали уменьшить размер опционного пакета для советника по корпоративному развитию компании Алексея Кудрина.

Ранее «Яндекс» раскрыл результаты продаж умных колонок перед Новым годом.