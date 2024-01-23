РБК сообщил, что Белоруссию уведомили о дефолте

Группа российских инвесторов, состоящая из восьми физических лиц и пяти компаний, направила министру финансов Белоруссии Юрию Селиверстову уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на документ.

По данным издания, прямые выплаты по вышеуказанным евробондам в адрес российских инвесторов были прекращены в 2022 году, но в конце прошлого года они были возобновлены только для тех, кто купил бумаги до 6 сентября 2022 года.

Согласно уведомлению, «дефолт» Белоруссии по этим еврооблигациям является «результатом невыполнения» Советом министров Белоруссии и Национальным банком страны «своих обязательств по погашению» данных еврооблигаций «и/или выплате процентных купонов по ним».

В документе также говорится, что предложенный белорусской стороной новый механизм выплат «является дискриминационным» и нарушает интересы держателей, которые приобрели бумаги после 6 сентября 2022 года.

Как рассказал изданию представитель группы, инвесторы могут обратиться в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям.

До этого частные инвесторы призвали российское правительство ввести ограничения на объемы государственного кредитования Белоруссии, а также прекратить предоставлять займы из-за невыплат Минска по бондам.

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