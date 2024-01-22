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Крупную логистическую компанию признали банкротом в России

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сервис доставки заказов PickPoint

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Depositphotos

Столичный Арбитражный суд признал банкротом крупную логистическую компанию «Сеть автоматизированных пунктов выдачи», известную россиянам под брендом Pickpoint. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку судебных дел.

Указано, что в результате решения суда компанию признали банкротом по ее собственному заявлению.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал соответствующее заявление PickPoint еще 24 апреля 2023 года. При этом с 5 апреля 2023 года сервис временно остановил работу.

Прекращение работы PickPoint в стране связали с финансовыми трудностями из-за снижения оборота.

К этому, по данным компании, привели уход западных ретейлеров, составлявших основную часть клиентского портфеля логистической фирмы. Также в PickPoint констатировали невозможность участия иностранных инвесторов в работе компании для привлечения финансовой помощи.

Еще в феврале 2023 года аналитики отмечали, что спрос на использование постаматов у россиян постепенно снижается на фоне увеличения популярности пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Ранее в России ребенок случайно закрылся в ячейке постамата.

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