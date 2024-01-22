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Переданные государству активы Хотина перешли под управление Росимущества

Управление активами Хотина и Клячина получила структура Росимущества

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Антон Денисов/РИА Новости

Несколько юридических лиц, которые были переданы государству в рамках процесса по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесменам Алексею Хотину и Александру Клячину, перешли в управление АО «Управляющая компания». Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что «Управляющая компания» является дочерней структурой Росимущества, которую учредили в январе. Сама она находится под управлением АО «Урал» (бывшее ФГУП «Урал»).

В подчинение «Управляющей компании» перешли сеть гостиниц Azimut Hotels, «Корпорация развития курортной зоны Шерегеш», МКАО «Охотный ряд» (отель «Метрополь»), Gleden Invest и АО «Юнити Холдинг».

Отмечается, что несмотря на переход юридических лиц к Росимуществу, активы остались под управлением Клянчина.

В конце декабря 2023 года стало известно, что ключевые активы компании KR Properties миллиардера Александра Клячина передадут государству.

Клячин был признан виновным по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесмену Алексею Хотину о неуплате налогов на сумму 192 млрд рублей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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