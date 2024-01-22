Вашингтон пытается найти альтернативу российскому урану

После начала спецоперации России на Украине США ввели запрет на импорт российской нефти, СПГ и угля. Об этом сообщает Financial Times.

Но поставки ядерного топлива из РФ ни разу не попали под санкции. Сейчас более 20% обогащенного урана, необходимого для работы атомных станций в США и Европе, поступает из России. Эта зависимость подтолкнула Вашингтон к разработке плана восстановления собственной ядерной промышленности, сильно пострадавшей после аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. Тогда резко упал спрос на атомную энергетику, многие страны отказались от строительства новых реакторов, пишет газета.

«Начало конфликта на Украине «перевернуло весь мир ядерной энергетики», заставив США срочно возрождать отрасль», — считает экс-глава американской компании-поставщика ядерного топлива Centrus Дэниел Понеман.

После начала СВО американские энергокомпании начали скупать топливо впрок на случай прекращения поставок из РФ. Одновременно конгресс США рассматривает законопроект о запрете импорта радиоактивной продукции из РФ.

Параллельно растет спрос на атомную энергетику как альтернативу углеводородам. США вместе с Великобританией, Францией, Японией и другими странами пообещали к 2050 году утроить мощности АЭС. Кроме того, страны продлевают срок службы действующих реакторов и изучают возможность использования малых модульных реакторов. Это подстегнуло рост цен на уран — с начала 2021 года они выросли втрое.

Однако успех планов США не гарантирован — растущие затраты, высокие ставки и задержки реализации проектов уже привели к падению интереса инвесторов к ядерной энергетике, отмечают аналитики.

В середине декабря стало известно, что Россия может превентивно прекратить поставки урана в США.

Ранее Россия снова стала главным поставщиком урана в США.