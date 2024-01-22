Цена мазута на бирже подскочила почти на 14%

Стоимость мазута в понедельник взлетела на 13,77%, до 20 054 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбмТСБ).

Бензин марки Аи-92 подорожал на 1,17%, достигнув уровня 44 837 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 поднялась на 0,64%, до 47 767 рублей за тонну.

Между тем биржевые цены на дизельное топливо упали. Летний дизель подешевел на 3,6%, цена топлива опустилась до 51 713 рубля за тонну. Стоимость межсезонного дизеля упала до 53 854 рубля за тонну (-0,48%). Цена зимнего дизеля прибавила 0,04%, закрывшись на отметке 60 246 рублей.

В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросла до 18 674 рубля за тонну (+1,44%).

Оптовая стоимость бензина на бирже растет на протяжении всего января. Причина — снижения выпуска НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде после аварии.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак призвал нефтяников не повышать стоимость топлива на АЗС.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.