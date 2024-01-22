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Эксперт назвал причины дефицита кадров в России

Глава Superjob.ru Захаров: демография является причиной дефицита кадров в РФ

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эксперты ожидают, что на фоне дефицита кадров в России зарплаты увеличатся на 1,6% в 2024 году, однако проблему нехватки работников это не решит. Такое мнение в эфире «Радио 1» озвучил основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров. По его словам, «это скорее вопрос государственной регуляторики».

По данным эксперта, за последние 10 лет численность трудоспособного населения сократилась из-за демографического кризиса, пандемии COVID-19 и политической ситуацией в мире.

«Также налоговая отчиталась, что у нас девять миллионов самозанятых, из них самозанятыми являются процентов пять, а все остальные — это люди, занятые, с постоянным наймом, но регистрируемые как самозанятые», — добавил он.

Официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед до этого сообщил, что в Россию решили привезти для трудоустройства тысячи африканцев.

По его словам, страны договорились о создании условий для работы 10 тысяч кенийских граждан, при этом не уточняется, в какой отрасли они будут трудиться.

Ранее стало известно, сколько рабочих мест может появиться в РФ к 2030 году.

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