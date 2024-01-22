В России могут усилить требования к крупным складам, как у Wildberries

Требования к размещению и работе объектов, подобных складу интернет-магазина Wildberries, на котором в январе произошел масштабный пожар, в случае необходимости будут усилены. Об этом заявил статс-секретарь — заместителя главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире «Россия-24».

Евтухов назвал странным тот факт, что сгоревший склад компании в Санкт-Петербурге работал, не пройдя необходимых процедур. По его словам, по этому поводу будет проводиться отдельное разбирательство, соответствующие органы дадут оценку и вынесут решение. В случае необходимости будут ужесточены требования к размещению и функционированию таких объектов.

Представитель Минпромторга напомнил, что в России существуют контрольно-надзорные органы, ответственные за проверку таких объектов.

Крупный пожар на складе интернет-магазина Wildberries в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошел 13 января. В тот день на складе находились 1,2 тыс. человек, по данным компании, их удалось вовремя эвакуировать. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Ранее в Wildberries рассказали о доставке товаров после пожара на складе в Шушарах.