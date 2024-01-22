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Количество реструктуризаций кредитов физлиц в Сбере снизилось на 36%

В Сбере заявили о снижении числа обращений за реструктуризацией кредитов

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Depositphotos

Россияне стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов, сообщает пресс-служба Сбера. Так, в 2023 году по сравнению с 2022 годом количество реструктурированных кредитов физлиц сократилось на 36%.

Как подчеркнули в банке, такие результаты говорят о повышении финансовой дисциплины россиян. При этом отмечается, что средний чек реструктуризаций в 2023 году вырос на 3% и составил 435 тыс. рублей.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, в 2023 году банк реструктурировал 138 тыс. кредитов на 60 млрд рублей. Он отметил, что такие цифры без учета госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих.

«По сравнению с 2022 годом это на 36% меньше по количеству реструктурированных кредитов и на 34% меньше по их сумме. Основная часть операций происходит в СберБанк Онлайн: 87% заявок на программы реструктуризации поступает оттуда, почти 76% — там же подписываются. И 30% онлайн-реструктуризаций мы проводим за 7 минут», — добавил Ведяхин.

В Сбере уточнили, что чаще всего россияне обращались за реструктуризацией потребительских кредитов. Так, в прошлом году году их доля в общем количестве реструктуризаций составила 85%. На втором месте – кредитные карты с долей 8%. На третьем – ипотека с долей 7%.

Кроме того, Сбер первым на рынке стал комплексно урегулировать задолженность. Такая программа помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию, например, потеря работы, сокращение зарплаты или болезнь. Человек может получить поддержку по всем видам займов без ограничений по сумме и регионам выдачи. Так, количество сделок с комплексным урегулированием превысило 6 тыс., а их общая сумма достигла 2,9 млрд рублей.

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