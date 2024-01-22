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КНДР нарастила экспорт косметики в Китай

Yonhap: КНДР нарастила поставки париков и ресниц в Китай в 13 раз

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Depositphotos

В 2023 году экспорт косметической продукции из КНДР, такой как парики и накладные ресницы, в соседнюю страну вырос более чем в 13 раз по сравнению с предыдущим годом и составил $167 млн. Об этом сообщает агентство Yonhap, со ссылкой на данные таможни Китая.

Эти товары заняли 57,1% от всего экспорта КНДР в $292 млн. Эксперты связывают рост поставок косметики, не попадающей под санкции ООН, со стремлением Пхеньяна заработать твердую валюту.

Из-за санкций Северная Корея не может экспортировать полезные ископаемые для финансирования ядерной программы.

Общий товарооборот КНДР и Китая в 2023 году вырос на 137% по сравнению с предыдущим годом до $2,3 млрд и достиг 82,3% от допандемийного уровня 2019 года. Это стало возможным после частичного открытия границы и возобновления ж/д сообщения.

В начале января стала известна стратегия США по отношению к КНДР на ближайшие годы.

Ранее в США рассказали о главной цели Вашингтона на Корейском полуострове.

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