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Грузию покинуло больше россиян, чем въехало

МВД Грузии: в 2023 году выезжающих из страны россиян больше, чем въезжающих

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Shutterstock

В 2023 году из Грузии выехало больше граждан России, чем въехало. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД республики.

По данным статистики в минувшем году в Грузию россияне въехали 1 856 237 раз, а выехали — 1 887 223.

Также в МВД отметили, что в четвертом квартале 2023 года первое место по количеству пересечений границы страны заняли граждане Турции и только второе место граждане России.

До этого «Газета.Ru» сообщала о росте спроса россиян на отдых внутри страны в январе 2024 года. В частности, число бронирований россиянами размещений в Мурманске на этот январь повысилось на 47% по сравнению с январем 2023 года. При этом средняя стоимость размещения на ночь в отелях города за год поднялась на 24%, до 5200 рублей.

Также стало известно, что число бронирований россиянами размещений в Абхазии на январь 2024 года выросло в два раза по сравнению с январем 2023 года.

Ранее стало известно, за сколько туристы бронировали отели в 2023 году.

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