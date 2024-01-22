Конфликт в Красном море ударил по химическому сектору Германии

Химический сектор Германии, крупнейший в Европе, начал испытывать трудности в связи с задержками поставок через Красное море, сообщает Reuters.

Германские химические компании покупали сырье преимущественно в Азии. Сокращение фрахта через акваторию Красного моря привело к значительному увеличению сроков поставок и росту стоимости товаров. Эффект особенно заметен на средних предприятиях по производству тонкой и специальной химии.

Сектор будет ощущать последствия транспортного кризиса как минимум в первой половине 2024 года, прогнозируют аналитики.

На прошлой неделе японские судоходные компании остановили транзит товаров через Красное море. Все контейнеровозы были перенаправлены по трассе вокруг мыса Доброй Надежды.

В январе число коммерческих судов, следующих через Красное море, упало более чем в два раза по сравнению с декабрем. Осуществлять перевозки по маршруту отказались Maersk, Hapag-Lloyd, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM.

Ранее в Нидерландах пожаловались на резкое подорожание доставки контейнера из Китая в Европу.