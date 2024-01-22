Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Конфликт в Красном море ударил по химическому сектору Германии

Химический сектор ФРГ столкнулся с проблемами из-за конфликта в Красном море

close
100%
Global Look Press

Химический сектор Германии, крупнейший в Европе, начал испытывать трудности в связи с задержками поставок через Красное море, сообщает Reuters.

Германские химические компании покупали сырье преимущественно в Азии. Сокращение фрахта через акваторию Красного моря привело к значительному увеличению сроков поставок и росту стоимости товаров. Эффект особенно заметен на средних предприятиях по производству тонкой и специальной химии.

Сектор будет ощущать последствия транспортного кризиса как минимум в первой половине 2024 года, прогнозируют аналитики.

На прошлой неделе японские судоходные компании остановили транзит товаров через Красное море. Все контейнеровозы были перенаправлены по трассе вокруг мыса Доброй Надежды.

В январе число коммерческих судов, следующих через Красное море, упало более чем в два раза по сравнению с декабрем. Осуществлять перевозки по маршруту отказались Maersk, Hapag-Lloyd, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM.

Ранее в Нидерландах пожаловались на резкое подорожание доставки контейнера из Китая в Европу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами