Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай

В 2023 году Россия обогнала Саудовскую Аравию и впервые с 2018 года стала главным источником нефтяных поставок в Китай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

КНР импортировала рекордные 107 млн тонн российской нефти, почти на четверть больше, чем в предыдущем году. Из Саудовской Аравии было закуплено около 86 млн тонн. Несмотря на ценовой лимит в $60 за баррель, китайские НПЗ активно скупают дешевую российскую нефть. Популярна нефть с Дальнего Востока из-за близости маршрутов, отмечает агентство.

По данным СМИ, средняя стоимость российской нефти для Китая в прошлом году составила $77 за баррель. Третьим и четвертым поставщиком стали Ирак и Малайзия. Под видом малазийской часто декларируется нефть из Ирана.

Россия также была крупнейшим экспортером топочного мазута в Китай с объемом 9,6 млн тонн, пишет издание.

На прошлой неделе доходы России от продажи нефти в декабре стали минимальными за полгода.

Ранее США ввели санкции против перевозивших российскую нефть танкеров.