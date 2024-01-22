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Названа сумма остатков на долларовых корсчетах банков РФ за рубежом

«Коммерсантъ»: остатки на корсчетах банков РФ за границей выросли до $17,4 млрд

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Объем остатков на долларовых корреспондентских счетах банков РФ за границей по состоянию на 1 декабря 2023 года обновил максимум с октября предыдущего года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, соответствующий показатель продолжал расти на протяжении пяти месяцев подряд. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ, уточняется в материале.

За указанный промежуток времени остатки на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах увеличились на $3,2 млрд. В результате их общая сумма составила $17,4 млрд, при этом в последний раз такой показатель был зафиксирован в начале октября 2022 года.

В то же время остатки в евро, юанях и ряде других валют в ноябре 2023 года продемонстрировали незначительное снижение. Из-за этого суммарные остатки на валютных корреспондентских счетах российских банков уменьшились до $36,9 млрд.

Депозиты банков РФ в долларах, в свою очередь, упали до $7,4 млрд в период с сентября по ноябрь прошлого года. При этом в 2022 году российские банки держали на депозитных счетах $11,3 млрд.

«Динамика средств на счетах в банках-нерезидентах определяется различными факторами, во многом ситуацией с платежным балансом», — отметили в ЦБ РФ.

Представители финансового регулятора добавили, что структура средств на счетах по валютам зависит от характера платежей за экспорт и импорт товаров. Также на нее влияют динамика активов и обязательства кредитных организаций в иностранных валютах.

Как отметили в Банке России, в последние месяцы в стране наблюдалось восстановление валютной выручки и на его фоне произошел рост торгового сальдо. Именно это привело к увеличению средств банков, которые хранятся в иностранной валюте.

По словам руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивеня, в целом колебания остатков на корреспондентских счетах банков РФ происходят плавно и не нарушают пределы внутригодового диапазона. Эксперт уточнил, что сейчас расчеты на глобальном рынке сильно долларизованы. В связи с этим отказаться от американской валюты можно при проведении внутренних операций, но не внешних.

Ранее россиянам рекомендовали не хранить сбережения в долларах США.

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