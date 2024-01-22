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«Роснано» продает свою штаб-квартиру

Госкорпорация «Роснано» выставила на продажу свою штаб-квартиру

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Аукцион на продажу нежилых помещений в офисном комплексе Principal Plaza на проспекте 60-летия Октября в Москве был объявлен компанией «Роснано». Об этом пишет издание «Ведомости».

Общая площадь помещений составляет 16 430 квадратных метров. Торги запланированы на середину февраля, а стартовая цена составляет 2,62 миллиарда рублей.

Консультант, работавший с «Роснано», отметил, что компания хотела бы остаться арендатором помещений. Штаб-квартира госкорпорации «Роснано» занимает половину бизнес-центра Principal Plaza на проспекте 60-летия Октября. Общая площадь комплекса составляет около 33 000 квадратных метров, а другой собственник — Национальный резервный банк.

«Роснано» приобрела эти помещения еще в 2009 году за $10 000 за 1 квадратный метр, что было названо необоснованным расходом в отчете Счетной палаты. Стоимость 1 квадратного метра в похожих зданиях на тот момент составляла около $3900.

В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики об ограничительных мерах против граждан РФ, под санкции подпали в том числе экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший глава министерства финансов России Алексей Кудрин.

Ранее в Госдуме заявили, что Чубайс совершил госизмену.

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