В РФ топ-менеджеров банков предложили отстранять от работы за утечки данных

Топ-менеджеров банков предложили отстранять от работы на занимаемой ими должности, если они неоднократно допускали утечки данных. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный с участием Центрального банка РФ.

По данным издания, речь идет об отстранении от работы сроком на 10 лет. Как считают авторы документа, подобная мера должна помочь предотвратить утечки конфиденциальной информации.

В материале подчеркивается, что в 2023 году в крупнейших финансовых организациях страны были зафиксированы миллионы случаев утечек данных. При этом в настоящее время законопроект о введении специальных требований к квалификации и деловой репутации заместителей председателей банков проходит процедуру межведомственного согласования.

Если документ вступит в силу, в РФ будет повышен уровень ответственности топ-менеджеров финансовых организаций за нарушения требований по защите тех или иных сведений. Санкции начнут применять не только к сотрудникам банков, но и к работникам страховых компаний и пенсионных фондов.

В частности, законопроект предполагает отстранение заместителей председателей кредитных организаций по информационной безопасности от работы на 10 лет. Речь идет о случаях, в которых топ-менеджер уже занимал соответствующую должность в период, когда произошла утечка данных.

Однако в Национальном совете финансового рынка (НСФР) данную инициативу раскритиковали, обратив внимание на риск возникновения дефицита профильных специалистов. Более того, по словам главы организации Андрея Емелина, в нынешней версии законопроекта предлагается «дисквалифицировать» топ-менеджеров даже в случае их непричастности к сливу информации.

«В уголовном и административном законодательстве даже для лиц, признанных виновными в совершении должностных преступлений, сроки наказаний в виде запрета занимать определенные должности составляют существенно меньше, чем 10 лет», — добавили в НСФР.

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