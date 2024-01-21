Израиль утвердил план замораживания финансовых средств для сектора Газа

Израиль утвердил схему замораживания предназначенных для сектора Газа финансовых средств. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

План был разработан премьер-министром, министром финансов и министром по стратегическим вопросам Израиля. Гарантом его реализации выступают США. Нетаньяху поручил провести упорядоченную организационную работу по реализации плана, отметили в канцелярии.

США и Норвегия принимают решение военно-политического кабинета Израиля, распорядившегося остановить перевод Палестинской национальной администрации финансовых средств, предназначенных для сектора Газа, подчеркнули там.

Согласно этой схеме, замороженные средства для сектора Газа не будут переданы НПА без одобрения министра финансов Израиля. При нарушении все средства палестинцев будут заморожены, добавили в канцелярии Нетаньяху.

До этого Евросоюз разработал план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.