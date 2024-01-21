Стало известно, самое популярное для покупки жилье у семей в РФ

В 2023 году наибольший вклад в улучшение жилищных условий семей внесли сделки на вторичном рынке недвижимости. Об этом на Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ расказал рамглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает РИА Новости.

По его словам, именно благодаря покупке квартир на вторичке миллионы россиян смогли улучшить свои жилищные условия. Стасишин отметил, что сейчас очень мало людей могут взять ипотеку на рыночных условиях.

Минстрой будет отслеживать ситуацию с жилищными сделками в первом полугодии 2024 года и реагировать в случае возникновения проблем. Однако ведомство не может влиять на ключевую ставку ЦБ, которая определяет стоимость ипотеки.

В целом в прошлом году жилищные условия улучшили 4,3 млн российских семей. Этот показатель был обеспечен в том числе за счет активного вторичного рынка.

До этого в России спрогнозировали рост числа покупок загородных домов к марту.

Ранее стало известно, что россияне не хотят делать скидку покупателям квартир.