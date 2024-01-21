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Лагард оценила ежегодные «зеленые» инвестиции

Лагард: для перехода к «зеленой» энергетике нужно €620 млрд в год

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Yves Herman/Reuters

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ежегодные инвестиции в размере €620 млрд необходимы для ускорения перехода к экологически чистой энергетике. Об этом сообщает издание Business News Network.

По ее словам, эти средства должны выделять правительства, институты и бизнес, чтобы достичь целей в области устойчивого развития.

Эксперты считают, что Лагард выдвинула на первый план экономические аспекты борьбы с изменением климата. Значительное финансирование должно стать ключевым элементом европейской стратегии противодействия глобальному потеплению.

Кроме того, ЕЦБ намерен активизировать «зеленые» кредитные операции. В частности, в ближайшее время может быть введена двойная процентная ставка.

До этого, вице-президент Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса предупредила, что экономика еврозоны, пережившая спад в конце 2023 года, может продолжить испытывать трудности в 2024 году. Несмотря на более мягкий экономический рост и первые признаки коррекции на рынке труда, замедление инфляции в регионе прогнозируется менее выраженным. Де Гиндоса отметила неопределенность и ухудшение перспектив, ссылаясь на поступающие данные. Всемирный банк также ухудшил прогноз роста экономики еврозоны на ближайшие два года.

Ранее глава ЕЦБ заявила о падении объема избыточных сбережений по всему миру.

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