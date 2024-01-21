ЦБ защитит россиян от навязывания лишних услуг по кредитам

Россияне смогут с 21 января 2024 года отказываться от ненужных дополнительных услуг, навязанных при оформлении кредита, в течение 30 дней вместо прежних 14. Кроме того, банки будут обязаны указывать полную стоимость займов (ПСК) на своих интернет-ресурсах. Об этом сообщает просветительский портал Банка России «Финансовая культура».

По новому закону, на следующий день после выдачи кредита банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут прислать клиенту полный перечень «навязанных» допуслуг вместе с напоминанием об отказе от них в течение месяца.

«Кредиторы нередко навязывают заемщикам лишние услуги, из-за чего люди переплачивают. Увеличение «периода охлаждения» защитит их права», — отмечает портал.

Помимо этого, банкам и МФО предписано публиковать ПСК по кредитам на своих сайтах – ранее такая обязанность была только для рекламы на внешних ресурсах.

В ПСК войдут все расходы клиента, без которых заем невозможен или выдается на других условиях. Это позволит объективно сравнивать предложения кредиторов, считают в ЦБ. Для кредитных карт будут указываться минимальная и максимальная ПСК.

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