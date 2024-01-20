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Гендиректор Wildberries прокомментировала пожар на складе в Петербурге

Глава Wildberries Бакальчук прокомментировала пожар на складе в Петербурге

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе компании в Санкт-Петербурге. Ее видеообращение опубликовала пресс-служба компании в Telegram-канале.

В нем Бакальчук выразила благодарность партнерам, продавцам и клиентам за поддержку.

«Самое главное, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание», — сказала глава Wildberries.

По ее словам, сейчас компания круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры, чтобы выполнить все обязательства.

13 января масштабный пожар на складе компании Wildberries произошел в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Изначально огонь распространился на площади 1000 кв. м, однако позже площадь пожара достигла десятков тысяч кв. м. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара на складе.

19 января стало известно, что здание петербургского склада Wildberries, которое было уничтожено пожаром, не было застраховано.

Вместе с тем в Wildberries сообщили о намерении реконструировать склад в Санкт-Петербурге.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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