Нефтяной рынок готовится к затягиванию кризиса в Красном море

Все большее число судов нанимается для маршрутов в обход Красного моря. Нефтяной рынок делает ставку на то, что кризис в этой зоне, связанный с атаками хуситов на корабли, продлится несколько недель. Об этом со ссылкой на судовладельцев, брокеров и трейдеров пишет Bloomberg.

«Все больше и больше судовладельцев избегают этого района», — сказал Александр Саверис, главный исполнительный директор Euronav NV, чей собственный флот может перевозить более 50 млн баррелей нефти в сутки.

Нефтяники в основном нанимают танкеры для перевозки топливных грузов, которые следуют в Азию, а не в Европу. В то же время несколько партий иракской сырой нефти были заказаны на танкеры, которые совершают крюк в тысячи миль вокруг Африки. Одна из поставок иракского топлива большого объема должна отправиться из Персидского залива в Европу вокруг Африки. Некоторые нефтяные компании совместно загружают небольшие грузы на более крупные суда, чтобы сделать маршрут более рентабельным, сказал один из источников.

Контейнерные перевозки, на которых первоначально были сосредоточены многие атаки хуситов, уже в значительной степени были перенаправлены на другие маршруты до авиаударов США и Великобритании.

В последние недели также выросли цены на некоторые нефтяные танкеры. С середины декабря 2023 года аренда судов Aframax, перевозящих около 700 тыс. баррелей нефти, более чем удвоилась и достигла почти $80 тыс. в день, а судов Suezmax — примерно на 50%, почти до $70 тыс. в день.

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