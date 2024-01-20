Одна страна начала снова покупать российскую свинину после долгого перерыва

Индия в ноябре 2023 года возобновила покупки российской свинины после почти четырехлетнего перерыва. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные республики.

Россия поставила Индии 12,41 тонны свинины на сумму $50 тыс. Всего за ноябрь Дели импортировал свинины на сумму $330 тыс. Поэтому доля Москвы составила 15% в импорте. До этого Индия закупала у России свинину в мае 2020 года — 25,67 тонны за $90 тыс. Доля Москвы составила тогда 39%.

По данным ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, Россия в прошлом году экспортировала рекордные 255 тыс. тонн свинины и свиных субпродуктов, что 66% больше, чем в 2022 году. В стоимостном выражении объем поставок вырос на 55%. В 2024 году рекорд может быть обновлен, сочли в «Агроэкспорте». По его информации, в прошлом году свинину у России активно закупали Вьетнам (86 тыс. тонн, +86% за год), Белоруссия (за январь — ноябрь 2023 года импортировала 83 тыс. тонны, увеличив закупки на 15% в годовом выражении) и Сербия (9,6 тыс. тонн, рост за год в 2,7 раза). Монголия импортировала 9,2 тыс. тонн российской свинины (+38% за год), а Гонконг — 6,9 тыс. тонн (+58%).

Россельхознадзор 28 декабря 2023 года совместно с Главным таможенным управлением Китая согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины из Москвы в Пекин. Это еще один шаг к открытию китайского рынка для российской свинины. Такой вопрос поднимался в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР с 22 по 24 мая.

По данным Минэкономразвития РФ, поставки российской свинины в Китай могут начаться уже в апреле-мае 2024 года.