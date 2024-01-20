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В Херсонской области назвали приоритет на 2024 год

В Херсонской области назвали перерасчет пенсий приоритетом на 2024 год

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Depositphotos

Приоритет для властей Херсонской области в социальной сфере на этот год — перерасчет пенсий, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. Он назвал главной задачей полное приведение соцсферы области к российским стандартам.

«...Обеспечить получение гражданами, имеющими на это право по российскому законодательству, всех пособий и выплат...пересчет пенсий... будем решать в первую очередь», — подчеркнул Сальдо.

По данным Социального фонда РФ по Херсонской области, на начало этого года переоформили и получают российскую пенсию 55 200 человек. Пенсионный фонд региона уже направил 21,818 млрд рублей на выплату пенсий и пособий населению.

С 1 марта прошлого года в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — пенсии выплачиваются по федеральным стандартам. Если у жителей регионов сумма российской пенсии оказалась ниже ранее получаемых выплат, устанавливается доплата, покрывающая эту разницу. Переход на общероссийские параметры пенсионного возраста в новых регионах будет проходить до 31 декабря 2027 года.

По данным Superjob, каждый третий экономически активный россиян не понимает, как происходит расчет пенсии. Справедливой пенсионную формулу считают лишь 5% опрошенных. 28% респондентов, в свою очередь, назвали ее некорректной. Сервис также проводил опрос насчет размера «пенсии мечты». Обычные россияне считают таковой сумму 47,6 тыс. рублей.

На прошлой неделе стало известно, что Россия вошла в пятерку крупнейших стран мира с самым заметным ростом пенсий на начало 2023 года.

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